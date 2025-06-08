Два человека пострадали из-за возгорания после падения БПЛА на заводе «Азот»

В ночь на 8 июня российские силы ПВО обезвредили 61 украинский беспилотник, заявили в Минобороны РФ. Власти Тульской области сообщили, что в результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском предприятии «Азот», два человека пострадали.
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