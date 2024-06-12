Транспортные полицейские Краснодарского края организовали экскурсию для детей в локомотивное депо

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» для воспитанников, «Апшеронского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» инспекторами отдела по делам несовершеннолетних Туапсинского ЛОП была организована экскурсия в локомотивное депо Туапсе.