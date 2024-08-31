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Глава МО Литвы призвал ЕС разрешить Украине бить по РФ дальнобойными ракетами

Глава МО Литвы призвал ЕС разрешить Украине бить по РФ дальнобойными ракетами

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас призвал руководство Европейского союза и стран-участниц союза разрешить Украине наносить удары по территории Российской Федерации полученным оружием, в том числе ракетами большой дальности.

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