Глава МО Литвы призвал ЕС разрешить Украине бить по РФ дальнобойными ракетами

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас призвал руководство Европейского союза и стран-участниц союза разрешить Украине наносить удары по территории Российской Федерации полученным оружием, в том числе ракетами большой дальности.
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