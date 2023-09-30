Детский учебно-методический центр «Авангард» открылся в Керчи

В Керчи открыли учебный центр, главной целью которого является формирование готовности у подрастающего поколения встать на защиту Родины воспитание граждан, способных обеспечивать безопасность и процветание Отечества.
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