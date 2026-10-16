В перспективе технология может найти применение в фотонных вычислениях, высокоскоростной обработке данных и оптических нейросетя Исследователи из российских вузов и научных центров определили перспективные материалы для фотонных микросхем, которые управляют светом и сохраняют записанные данные без постоянного энергоснабжения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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