Трубу завода Паулуччи в Ключищах признают объектом культурного наследия

Трубу кирпичного завода XIX века, построенного маркизами Паулуччи в селе Ключищи Свияжского уезда Казанской губернии (ныне — Верхнеуслонский район Татарстана), собираются включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии