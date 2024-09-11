ВТБ и М2: недвижимость в ЯНАО оказалась самой доступной в стране

Ямальское жилье на первичном и вторичном рынках оказалось одним из самых доступных. Житель ЯНАО сможет накопить на покупку квадратных метров на два года быстрее, чем остальные россияне, рассказали «Известия» со ссылкой на данные ВТБ и экосистемы недвижимости М2 («Метр квадратный»).