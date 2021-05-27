9 девушек-гигантов, при виде которых кажется, что так не может быть

Вы когда-нибудь встречали на своем пути очень высокого человека? Не просто высокого, а самого настоящего гиганта, который значительно выше вас ростом? Нам кажется, что такие люди априори отменные баскетболисты или модели, однако это не всегда так.
Вы когда-нибудь встречали на своем пути очень высокого человека? Не просто высокого, а самого настоящего гиганта, который значительно выше вас ростом? Нам кажется, что такие люди априори отменные баскетболисты или модели, однако это не всегда так.
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