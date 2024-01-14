Следователи добились погашения задолженности по заработной плате

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту невыплаты заработной платы 32 сотрудникам сельскохозяйственного предприятия, добились погашения имевшейся перед ними задолженности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)