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Следователи добились погашения задолженности по заработной плате

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту невыплаты заработной платы 32 сотрудникам сельскохозяйственного предприятия, добились погашения имевшейся перед ними задолженности.

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