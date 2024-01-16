ФИФА вновь признала Месси лучшим футболистом мира

На вручение награды футболист не приехал.фото: psg.fr--> Нападающий американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком мира по итогам 2023 года по версии ФИФА.
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