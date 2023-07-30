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Италия отказалась от проведения ЧМ по лыжероллерам из-за финансовых проблем

Чемпионат мира по лыжероллерам, который должен был пройти с 10 по 13 августа в итальянском Лаццате, отменен.

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