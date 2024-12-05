«Молвест» получил премию «Воронежский бизнес-2024» за лучший бренд года

Победителем премии «Воронежский бизнес-2024» в номинации «Бренд года» стало АО «Молвест». Региональный бренд — «Вкуснотеево» — знает каждый житель Воронежской области, а за пределами родного региона продукты под брендом становятся одними из самых популярных среди покупателей как сетевых, так и локальных магазинов.