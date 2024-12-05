НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

«Молвест» получил премию «Воронежский бизнес-2024» за лучший бренд года

«Молвест» получил премию «Воронежский бизнес-2024» за лучший бренд года

Победителем премии «Воронежский бизнес-2024» в номинации «Бренд года» стало АО «Молвест». Региональный бренд — «Вкуснотеево» — знает каждый житель Воронежской области, а за пределами родного региона продукты под брендом становятся одними из самых популярных среди покупателей как сетевых, так и локальных магазинов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх