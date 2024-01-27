10 сумасшедших, которые плевать хотели на эту вашу «безопасность» (не надо так!)

Наглядно о том, как делать не стоит. Пользователи Reddit нередко публикуют фотографии, демонстрирующие пренебрежение техникой безопасности на стройке, при транспортировке каких-то вещей, на производстве и не только.
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