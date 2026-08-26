В Астраханской области футбольной кубок отвезли к Большому брату

А также познакомили с лотосами. Накануне футбольного матча Пути регионов Кубка России астраханского «Волгаря» и нальчикского «Спартака» амбассадоры РФС - экс-футболисты сборной России Андрей Аршавин, Юрий Жирков и Маринато Гилерме не просто привезли сюда хрустальный оригинал, а познакомили его с местными достопримечательностями.
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