Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Andrej Popp
    Вот это да ! Запад теперь завоет: Петров и Баширов ............. ПОДВОДНЫЙ СПЕЦНАЗ !!! А как-же без них ? В Европе и ...Норвегию наказали...
  • Надежда
    Отлично, полковник!)👍Норвегию наказали...
  • Владислав Петряев
    Генералы армии РФ!!! Владислав ПетряевНорвегию наказали...

Лавров рассказал, когда будет возможность для диалога с Западом и Украиной

Лавров рассказал, когда будет возможность для диалога с Западом и Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что российская сторона будет пристально следить за формулировками в документах в контексте будущих мирных переговоров по Украине и консультации по вопросам безопасности в Европе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Перемирие на Украине нужно, чтобы принять ее в НАТО, хорошенько вооружиться самим и вооружить Украину. А потом ВСЕЙ БАЛДОЙ  НАВАЛИТЬСЯ НА РОССИЮ!!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх