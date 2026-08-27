На ТНФ-2026 наградили победителей конкурса лучших проектов среди экспонентов

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ Победителей конкурса лучших проектов и технических решений среди экспонентов Татарстанского нефтегазохимического форума (ТНФ-2026) наградили в Казани.
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