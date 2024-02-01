Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

159 подписчиков

Свежие комментарии

Путин уточнил цели СВО — расширение демилитаризованной зоны на Украине

Путин уточнил цели СВО — расширение демилитаризованной зоны на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширения демилитаризованной зоны на Украине. Эта зона должна быть достаточной, чтобы исключить артиллерийские и ракетные обстрелы российских городов, и достаточной, чтобы западные системы ПВО не могли сбивать самолеты над российскими городами, в том числе и в новых регионах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх