Путин уточнил цели СВО — расширение демилитаризованной зоны на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширения демилитаризованной зоны на Украине. Эта зона должна быть достаточной, чтобы исключить артиллерийские и ракетные обстрелы российских городов, и достаточной, чтобы западные системы ПВО не могли сбивать самолеты над российскими городами, в том числе и в новых регионах.
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