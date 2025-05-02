Силы ПВО за неделю сбили 36 управляемых авиационных бомб JDAM и 1306 беспилотников ВСУ

В Минобороны России сообщили, что за прошедшую неделю силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 36 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1306 дронов ВСУ.