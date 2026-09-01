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Аргументы и Факты

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Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию

По итогам встречи глав государств, прошедшей в столице Кыргызстана, участники ШОС утвердили Бишкекскую декларацию, приуроченную к 25-летию объединения.

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