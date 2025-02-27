За свет можно платить меньше: какие изменения в доме помогут сократить расходы за электроэнергию Ольга БезродняяВ условиях постоянного роста тарифов на электроэнергию экономия становится актуальной задачей для каждого.
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