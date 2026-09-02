Пьяный мужчина избил незнакомца в поезде метро

Камера наблюдения, установленная в поезде московского метро, запечатлела конфликт двух пассажиров. В ходе словесной перепалки 27-летний житель Пермского края ударил 42-летнего мужчину головой в лицо и начала наносить удары кулаками.
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