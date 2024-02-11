В Демпартии пока не знают, кем заменить самоходного деда

﻿﻿Вивек Рамасвами, американский политик и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, заявил, что кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США станет бывшая первая леди Мишель Обама, заменив нынешнего президента Джо Байдена.