В Демпартии пока не знают, кем заменить самоходного деда

Вивек Рамасвами, американский политик и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, заявил, что кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США станет бывшая первая леди Мишель Обама, заменив нынешнего президента Джо Байдена.
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