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Актуальные комментарии

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Эстетика катастрофы

Эстетика катастрофы

Альтернативное будущее и мир после катастрофы стали заметной частью российской игровой культуры. Этот интерес связан не только с широкими возможностями жанра, но и с общим культурным опытом постсоветского пространства.

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