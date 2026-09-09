Медведев: защита гражданских объектов от атак БПЛА – одна из важнейших задач

Одной из важнейших задач государства является защита российских гражданских объектов от атак вражеских беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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