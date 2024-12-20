На севере страны гражданин погрузил в свою машину незаконно заготовленную древесину

В рамках акции, проводимой на всей территории Бричанского района, экологические инспекторы в сотрудничестве с Пограничной полицией провели рейды, направленные на проверку соблюдения экологического законодательства, отмечает Noi.
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