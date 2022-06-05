Морские пехотинцы КФл выполнят программы прыжков с парашютом в летнем периоде обучения

Морские пехотинцы КФл выполнят программы прыжков с парашютом в летнем периоде обучения

Всего в ходе сбора по ВДП десантирование выполнят более 400 военнослужащих полка морской пехоты КФл. .

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