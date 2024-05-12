Куда сходить: интересные мероприятия 13 мая в Крыму

ЭКСКУРСИЯ Ливадийский дворец-музей (Ялта, пгт Ливадия, Батурина 44А) Обзорная экскурсия по основным экспозициям Ливадийского дворца-музея, 6+ 13 мая, 10:00 -18:00 На первом этаже гостям музея представлена экспозиция «Крымская (Ялтинская) конференция руководителей правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании)», проходившая в стенах Ливадийского дворца с 4 по 11 февраля 1945 года.