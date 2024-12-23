Датские депутаты обиделись на Трампа из-за его желания купить Гренландию

Союзники так себя не ведут, заявил депутат парламента Дании Расмус Ярлов в ответ на слова избранного президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии, 23 декабря передает крупнейшая датская телерадиокомпания DR.
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