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Медведева о вдохновляющих ее людях: «Наверное, нет таких. Я стараюсь из всех сфер жизни брать позитивные моменты и смотреть на общую картину для моего развития»

«Не знаю, может, это грубо прозвучит, но, наверное, нет таких людей. Я стараюсь из всех сфер своей жизни брать какие-то позитивные моменты и смотреть на общую картину для моего развития.

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