Названы продукты, которые помогут при простуде: советы экспертов

Рассказываем, какие продукты позволят усилить защитные функции организма.Текущей осенью ситуация с разного рода заболеваниями остается довольно острой, в том числе, ученые совсем недавно заявили об неизученной болезни, своего рода пролонгированном гриппе со смесью коронавируса.
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