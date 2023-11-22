Названы продукты, которые помогут при простуде: советы экспертов

Рассказываем, какие продукты позволят усилить защитные функции организма.Текущей осенью ситуация с разного рода заболеваниями остается довольно острой, в том числе, ученые совсем недавно заявили об неизученной болезни, своего рода пролонгированном гриппе со смесью коронавируса.