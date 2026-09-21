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Царьград

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Бывший губернатор Коми Вячеслав Гайзер вышел на свободу после отбытия срока

Бывший губернатор Коми Вячеслав Гайзер вышел на свободу после отбытия срока

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, осуждённый за коррупционные преступления, освобождён в связи с отбытием наказания.

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