Известные спортсмены оценили документальную экспозицию «Не/музея»

Серебряный призер летних Паралимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Анастасия Диодорова и мастер спорта России, тренер сборной Москвы по мас-рестлингу, бронзовый призер чемпионата Европы Амаль Сафаров посетили «Не/музей» на ВДНХ.