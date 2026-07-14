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МОСИНФОРМ

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Известные спортсмены оценили документальную экспозицию «Не/музея»

Известные спортсмены оценили документальную экспозицию «Не/музея»

Серебряный призер летних Паралимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Анастасия Диодорова и мастер спорта России, тренер сборной Москвы по мас-рестлингу, бронзовый призер чемпионата Европы Амаль Сафаров посетили «Не/музей» на ВДНХ.

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