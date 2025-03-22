Получивший ранение командир спецназа «Ахмат» вышел на связь Стало известно о судьбе получившего недавно ранение командира одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
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Получивший ранение командир спецназа «Ахмат» вышел на связь Стало известно о судьбе получившего недавно ранение командира одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
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