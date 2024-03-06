WP узнала об отказе жены Зеленского посетить выступление Байдена в конгрессе США

Супруга президента Украины Елена Зеленская отклонила приглашение на выступление американского лидера Джо Байдена перед сенатом и палатой представителей конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны», которое запланировано на 7 марта.
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