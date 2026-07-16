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ВС РФ ударили по объектам ВПК в Киеве и портам Одессы

ВС РФ ударили по объектам ВПК в Киеве и портам Одессы

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь с 15 на 16 июля российские войска нанесли групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ.

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