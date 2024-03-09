Сложный тест для знатоков: Разбираетесь ли вы в логотипах китайских автомобилей

Глядя на заполонившие наши улицы китайские автомобили, все чаще хочется спросить: кто ты, воин? В прошлом году в Россию пришло несколько десятков автомобильных марок из Поднебесной, так что запомнить их названия и логотипы — не самая простая задача.
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