DM: обильные менструации, боль и кровотечение от секса укажут на рак шейки матки

Рак шейки матки является самым смертоносным онкологическим заболеванием у женщин. Диагностировать его на ранней стадии можно по трем симптомам, сообщила медицинский специалист компании myTomorrows Анджела Сармьенто Бентанкур газете Daily Mail.
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