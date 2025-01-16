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DM: обильные менструации, боль и кровотечение от секса укажут на рак шейки матки

DM: обильные менструации, боль и кровотечение от секса укажут на рак шейки матки

Рак шейки матки является самым смертоносным онкологическим заболеванием у женщин. Диагностировать его на ранней стадии можно по трем симптомам, сообщила медицинский специалист компании myTomorrows Анджела Сармьенто Бентанкур газете Daily Mail.

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Комментарии
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l
leonid
При таких симптомах тут уже не до секса.
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20 час.

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