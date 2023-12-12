Балицкий рассказал о значительном продвижении ВС РФ в Запорожской области

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается достаточно сложной, однако на некоторых участках фронта российские войска перешли от обороны к поступательному продвижению вперед, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии