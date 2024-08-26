Жительница Твери заплатила 6 тысяч рублей за несостоявшуюся фотосессию

В полицию города Твери поступило заявление о мошенничестве от 21-летней местной жительницы. Потерпевшая сообщила, что с ней связался фотограф и предложил бесплатную фотосессию с условием оплаты студии и проектора.
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