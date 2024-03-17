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Спички - не игрушка

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«Горько, как тонна васаби» – Путин заставил Японию «проглотить» нестерпимые условия – ради нефти «самураи» сдались

«Горько, как тонна васаби» – Путин заставил Японию «проглотить» нестерпимые условия – ради нефти «самураи» сдались

  Бедную Японию наш уважаемый президент просто заставил рыдать горючими слезами! Путин буквально тонну самого жгучего в мире васаби заставил проглотить руководство Токио, а когда слёзы на глазах выступили – пожелал им приятного аппетита и много новых сюрпризов.

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Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Странно ,почему не в рублях, пусть бы японцы закупали на бирже рубли и расплачивались с нами, курс рубля бы крепчал!
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12 час.
Silver Kont
Так рубли на Западе не в ходу, чинушам наворованные деньги надо как-то пристраивать...
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11 час.
Лариса Шемисова
Не выйдет, слишком мало добываем при пересчёте на душу населения
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3 час.

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