Более 7 тыс человек посетили программу «Ледяное искусство» в парках Подмосковья

Зимнее мероприятие под названием «Ледяное искусство» прошло в 55 парках Подмосковья 18 января. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что на празднике побывали более семи тысяч жителей и гостей региона.
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