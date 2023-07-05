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Количество пострадавших от удара ВСУ по Макеевке увеличилось до 36 — СЦКК

Количество пострадавших от удара ВСУ по Макеевке увеличилось до 36 — СЦКК

В результате обстрела Макеевки вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали 36 гражданских лиц, 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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