Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • viach
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Подарок Путину от остального мира. Россия побеждает 143:56. Может, пора заканчивать эту игру?

Подарок Путину от остального мира. Россия побеждает 143:56. Может, пора заканчивать эту игру?

Очень знаковые события происходят сейчас в мире. Наши враги любят отрицать факт того, что мир меняется.

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Комментарии
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владимир рябченко
Плохо человеку, когда он один... Горе одному: один не воин! Каждый дюжий ему господин... и даже слабые, если ДВОЕ... сторонников Путина прибыло,  надо соответствовать... у обиженных в мировом сообществе появилась надежда... кажись госБезопасность возвращается
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