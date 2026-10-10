Ночной удар: российские военные пресекли поставки в Одессу вооружений для ВСУ

Минувшей ночью Вооружённые Силы Российской Федерации продолжили планомерную работу по уничтожению военной логистики противника.
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