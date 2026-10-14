Бигмен Доминик Барлоу пока так и не присоединился к «Филадельфии» на сборах и в предсезонных матчах. 206-сантиметровый форвард считался претендентом на минуты на позиции центрового в составе «Сиксерс» на фоне контроля игрового времени Джоэла Эмбиида и выбывшего (разрыв «ахилла») Ариэля Хукпорти.