Самолет с россиянами на борту резко сменил курс в небе из-за технической неисправности

Направлявшийся в Ленск самолет с россиянами на борту резко сменил курс в небе и сел в другом месте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
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