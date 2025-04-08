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Самолет с россиянами на борту резко сменил курс в небе из-за технической неисправности

Самолет с россиянами на борту резко сменил курс в небе из-за технической неисправности

Направлявшийся в Ленск самолет с россиянами на борту резко сменил курс в небе и сел в другом месте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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