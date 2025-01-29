Володин призвал расследовать заявления что власти США пытались убить Путина

Заявления американского журналиста Такера Карлсона о том, что власти США при бывшем президенте Джо Байдене пытались убить российского лидера Владимира Путина, должны быть тщательно расследованы, об этом 29 января в телеграм-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.