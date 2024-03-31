Туркменов не увидишь на стройках. Они почти не встречаются в сфере услуг и не упоминаются в СМИ. По всей России их насчитывается не более 40 тысяч человек.
Почему туркмены не едут в Россию, как другие мигранты. Хотя - лучше бы они
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vasily Golov
Стоимость газа 2017г для граждан составит 20 манатов (100 рублей — 6 манатов) за 1000 кубометров природного газа.До этого бесплатный.Электроэнергия обойдётся простым туркменам в 2,50 маната (с учётом налога на добавленную стоимость) за 100 киловатт-часов (кВт/ч), потребляемых свыше бесплатно отпускаемого лимита в 35 кВт/ч.Кубометр воды, потребляемой гражданами свыше бесплатного лимита, обойдётся в 50 тенге (полманата), один квадратный метр жилой площади будет стоить 10 тенге, абонентская плата за телефон составит 1 манат в месяц, проездной билет в автобусе — 50 тенге, месячный проездной для школьников — 2 маната, для пенсионеров — 1 манат. От этого бегут?
Ответить
3 час.
Vasily Golov
НДС -20 процентов;16,7 процента.Структура пенсионной системы Туркменской Республики включает: Добровольное.Обязательное. Остальное как в РФ. Пенсионный возраст у женщин составляет 57 лет. У мужчин он выше на пять лет, то есть, 62. цена на куриное мясо составляет 0.5 доллара за килограмм. А упаковку яиц из тридцати штук можно приобрести по цене 0.6 доллара. Килограмм риса будет стоить 1 доллар, а сыр местного производства можно купить за 2.5 доллара за килограмм. Цена одной буханки хлеба равна 60 центам. Молоко можно найти по цене 4 литра за 1 доллар.
Ответить
2 час.
VG
Vasily Golov
На 1 марта 2024 года зарплата в Туркмении составляет 29 000 ₽. В микро-предприятиях, численностью работников до 15 человек - средняя зарплата составляет 17 400 ₽, в малых предприятиях с численностью сотрудников до 100 человек - 26 100 ₽, а в средних компаниях с численность от 100 человек 31 900 ₽. В крупных предприятиях в Туркмении, численностью от 250 человек, зарплата составляет 40 600 ₽. В бюджетной сфере в Туркмении средняя зарплата составляет 23 200 ₽.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии