Почему туркмены не едут в Россию, как другие мигранты. Хотя - лучше бы они

Vasily Golov Стоимость газа 2017г для граждан составит 20 манатов (100 рублей — 6 манатов) за 1000 кубометров природного газа.До этого бесплатный.Электроэнергия обойдётся простым туркменам в 2,50 маната (с учётом налога на добавленную стоимость) за 100 киловатт-часов (кВт/ч), потребляемых свыше бесплатно отпускаемого лимита в 35 кВт/ч.Кубометр воды, потребляемой гражданами свыше бесплатного лимита, обойдётся в 50 тенге (полманата), один квадратный метр жилой площади будет стоить 10 тенге, абонентская плата за телефон составит 1 манат в месяц, проездной билет в автобусе — 50 тенге, месячный проездной для школьников — 2 маната, для пенсионеров — 1 манат. От этого бегут?

Vasily Golov НДС -20 процентов;16,7 процента.Структура пенсионной системы Туркменской Республики включает: Добровольное.Обязательное. Остальное как в РФ. Пенсионный возраст у женщин составляет 57 лет. У мужчин он выше на пять лет, то есть, 62. цена на куриное мясо составляет 0.5 доллара за килограмм. А упаковку яиц из тридцати штук можно приобрести по цене 0.6 доллара. Килограмм риса будет стоить 1 доллар, а сыр местного производства можно купить за 2.5 доллара за килограмм. Цена одной буханки хлеба равна 60 центам. Молоко можно найти по цене 4 литра за 1 доллар.