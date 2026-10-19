В Минобороны России в преддверии профессионального праздника рассказали о работе военных связистов группировки войск «Центр», которые обеспечивают высокоскоростными каналами связи передовые подразделения, выполняющие задачи на Днепропетровском направлении.
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