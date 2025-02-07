Страна и люди
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Страна и люди

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Тайвань сообщил о приближении китайских аэростатов

Тайвань сообщил о приближении китайских аэростатов

Министерство обороны Тайваня сообщило 7 февраля о приближении к острову шести китайских аэростатов. Они были замечены 6 февраля в промежутке времени с 8:35 до 17:45 по местному времени (3:35 до 12:45 по московскому времени), говорится в аккаунте ведомства в сети Х.

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